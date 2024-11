La giornalista calabrese si è raccontata a Vis-à-Vis su LaC Tv, dagli esordi ad una vita in giro per il mondo come inviata Rai

«Io sognavo di scrivere per il Corriere della Sera, non volevo fare la tv. Ma poi l’incontro con Enzo Biagi è stato fondamentale, mi ha insegnato che si poteva raccontare una storia anche con le immagini. Da lui ho imparato a sposare immagini e scrittura».

Maria Barresi è stata ospite della puntata di vis-à-vis andata in onda martedì 18 ottobre. Dagli studi de LaCapitale ha raccontato a Paola Bottero la sua carriera, dagli esordi al Quotidiano della Calabria fino allo stage al Tg4 di Emilio Fede, che le ha aperto le porte della tv, dove oggi segue cultura e spettacoli per la Rai.

«Quando sono arrivata al Tg4 ero una ragazzina, ero spaventata» ha raccontato Barresi «Sono entrata talmente in punta di piedi che quando ho vinto il Premio Ilaria Alpi con un servizio che avevo fatto per caso, perché erano tutti in ferie ed ero rimasta l’unica in redazione, Emilio Fede non sapeva nemmeno chi fossi. Quando lo hanno chiamato per dirgli che una sua giornalista aveva vinto lui rispose che al Tg4 non esisteva nessuna Maria Barresi».

