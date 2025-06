La 15enne originaria di Nocera Terinese che si esibisce chitarra e voce in poco più di un mese ha trionfato in diverse competizioni e concorsi: «Dedico questi traguardi a mio nonno Antonio che è in cielo e mi segue in tutto quello che faccio»

Negli ultimi mesi, il mondo della musica calabrese ha visto emergere un talento straordinario: Mariagrazia Mastroianni. La giovane artista originaria di Nocera Terinese ha collezionato una serie di premi che testimoniano la sua dedizione, passione e abilità musicali eccezionali. Con una voce potente e una maestria nella chitarra classica, Mariagrazia si è distinta in diverse competizioni, dimostrando di essere una delle promesse più luminose del panorama musicale contemporaneo regionale.

Ecco i riconoscimenti raccolti:

“Armonie Mediterranee” a Reggio Calabria, dove ha conquistato il primo premio nel canto moderno con un punteggio di 93/100.

A Lamezia Terme, nel Concorso Chitarristico Internazionale “S. Francesco di Paola”, Mariagrazia ha nuovamente dimostrato il suo talento, aggiudicandosi il primo premio per la chitarra classica con un punteggio di 95/100.

La sua versatilità si è ulteriormente espressa nel Concorso Internazionale della Sibaritide “Città di Corigliano-Rossano”, dove ha raggiunto l'apice con un punteggio perfetto di 100/100, guadagnandosi anche una borsa di studio.

La sua straordinaria performance è stata ripetuta nel Concorso Musicale Nazionale “Danilo Cipolla” a Cetraro, dove ha ottenuto il primo premio assoluto con un punteggio di 100/100, seguito dal trionfo nel Concorso Musicale Nazionale “M. Grazia Cutuli” online a Crotone, dove ha conquistato un altro primo premio assoluto con 98/100.

Infine, non da meno, nel Concorso Internazionale di Musica “Magna Graecia” a Gioiosa, Mariagrazia ha dimostrato la sua maestria nella chitarra classica, aggiudicandosi un prestigioso primo premio con 98/100.

La 15enne promessa della musica ha dichiarato: «Sono molto felice e orgogliosa dei risultati ottenuti durante questi concorsi, dopo tanto impegno e tanti sacrifici ne è valsa la pena. Ringrazio la mia famiglia e i miei insegnanti ma soprattutto dedico questi traguardi a mio nonno Antonio che è in cielo e mi segue in tutto quello che faccio».