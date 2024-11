Due spose bellissime, un amore radioso, celebrato in una cerimonia di nozze commovente e intensa. Giovedì 1 agosto, il borgo cosentino di San Marco Argentano ha festeggiato la sua prima unione civile Lgbt, un evento storico e ricco di significato. Le protagoniste di questa giornata speciale sono state Jessica e Sara, due giovani donne che hanno dimostrato che l’amore vero non conosce confini. La notizia è riportata da Cosenza 2.0.

Chi sono le spose

Sara, 27 anni, è originaria di San Marco Argentano, mentre Jessica, 26 anni, proviene da San Sosti, entrambi comuni della provincia di Cosenza. Le due ragazze si sono conosciute alla scuola alberghiera e, dopo soli 10 mesi, hanno trovato il coraggio di dichiararsi reciprocamente il loro amore.

Un percorso a ostacoli

Il loro percorso non è stato facile, affrontando insieme le sfide e le difficoltà che spesso si presentano lungo il cammino. Tuttavia, la determinazione e l’amore che le unisce hanno permesso loro di coronare questo sogno, rendendo il primo giorno di agosto una data memorabile non solo per loro, ma anche per l’intera comunità di San Marco Argentano.