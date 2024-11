È quanto dichiarato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al Meeting di Rimini sui 70 anni della Repubblica: « Nessuno può seriamente pensare di farcela da solo»

«L'unità del Paese non è una conquista acquisita una volta per tutte. Passa oggi dalla crescita del Sud. Dalle concrete opportunità di lavoro per i giovani. Dal contrasto alle povertà e alle diseguaglianze. Dall'occupazione femminile. Dalla conciliazione dei tempi di cura e di lavoro. Da uno sviluppo delle reti sociali e comunitarie, che possono rinnovare e consolidare il welfare senza privarlo del suo carattere universalistico». È quanto dichiarato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al Meeting di Rimini sui 70 anni della Repubblica.

Per Mattarella, «l'unità del Paese è anche investimento nella ricerca e nei settori strategici, giustizia più efficiente, integrazione e non esclusione di chi è sfavorito nelle condizioni di partenza", ha ricordato. "Dobbiamo tutti averne cura- ha concluso. Nessuno può seriamente pensare di farcela da solo: allargare le divisioni ci rende più deboli, tutti».