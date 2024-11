Si parte con la prova di italiano che si svolgerà contemporaneamente in tutte le scuole il 19 giugno. Ecco le possibili tracce

L’esame di Stato, più temuto come esame di maturità, si compone di più prove, tra cui la prima prova scritta di italiano, la seconda prova scritta su materie specifiche dell’indirizzo di studio, e l’orale. La prima prova scritta serve per valutare le competenze linguistiche e di scrittura degli studenti, oltre alla capacità di analisi e argomentazione. Quest’anno il numero di commissioni previste è di 14. 072, saranno coinvolti 28. 038 classi. I maturandi interni saranno 512. 530, mentre i maturandi esterni saranno 13. 787.

Preparazione alla prima prova

Per affrontare la prima prova della maturità 2024 in maniera efficace, è fondamentale seguire un metodo di studio strutturato. Ripassare gli argomenti chiave, focalizzarsi sugli anniversari e sugli eventi storici, letterari, artistici e scientifici. Esercitarsi con le simulazioni. Fare pratica con le simulazioni delle prove degli anni precedenti. Sviluppare le capacità di scrittura e lavora sulla capacità di esprimere idee in modo chiaro e coerente. È utile utilizzare risorse online consultando appunti, video e approfondimenti su piattaforme educative.

Cos’è stato assegnato lo scorso anno?

Le tracce della maturità 2023 includevano Quasimodo con la poesia Alla nuova luna,

Moravia con un testo da Gli indifferenti. Un testo argomentativo su Chabod: “L’idea di nazione”. Testo su Piero Angela. Riflessione su Oriana Fallaci. SCrivere una lettera aperta al ministro Bianchi sugli esami di maturità. Commentare un testo di Marco Belpoliti: “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp”.

Prima prova, ipotesi di tracce 2024

Il giorno della prima prova di maturità 2024 gli studenti dovranno scegliere una traccia tra le 7 proposte dal MIM, Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ecco una serie di ipotesi su quali tipologie potrebbero ricadere le scelte.