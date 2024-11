L'augurio della vicepresidente della Giunta regionale in occasione dell'avvio degli esami: «Possa essere per ciascuno di voi, non un punto di arrivo, ma di partenza»

«In occasione dei prossimi esami di Stato, desidero rivolgere un sentito augurio a tutti voi maturandi che vi accingete a varcare la soglia di questo importante traguardo». Inizia, così, la lettera che Giusi Princi, vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Istruzione, neoeletta al Parlamento Europeo, indirizza agli studenti maturandi.

«Gli esami di maturità rappresentano un momento delicato e cruciale della vostra vita, segnando la conclusione di un quinquennio ricco di esperienze formative, relazioni profonde e crescita personale. È il culmine di un cammino che vi ha visti trasformarvi da adolescenti a giovani adulti, arricchiti sotto il profilo affettivo, relazionale e cognitivo. Approcciate questa sfida come un'opportunità straordinaria per guardare avanti e progettare il vostro futuro. Portate con voi gli insegnamenti, le competenze, il metodo di studio e l'amore per la conoscenza che vi hanno trasmesso i vostri insegnanti; essi saranno i vostri alleati più preziosi. Affrontate i giorni a venire con fiducia in voi stessi, dando il massimo in ogni prova e mettendo in campo il vostro miglior impegno».

Giusi Princi, con parole di incoraggiamento, rassicura gli studenti: «Ricordate che non siete soli: i commissari d'esame lavoreranno per creare un ambiente accogliente, sereno e motivante, dove ciascuno di voi potrà esprimere il proprio pieno potenziale. I professori interni, che vi hanno accompagnato in questo percorso, conoscono le vostre capacità e il vostro impegno, mentre quelli esterni arricchiranno la valutazione con la loro esperienza e obiettività. Il merito, frutto del vostro impegno e della vostra dedizione durante tutto il percorso scolastico, sarà ciò che alla fine conta».

«Il mio augurio - prosegue la vicepresidente - è che questo possa essere per ciascuno di voi, non un punto di arrivo, ma di partenza: il trampolino di lancio verso un viaggio che vi porterà a scoprire il mondo, a inseguire i vostri sogni e realizzare le vostre ambizioni. Da parte mia, nel mio nuovo ruolo di parlamentare europea, in linea con quanto sin qui svolto come vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Istruzione, insieme con il presidente Occhiuto, continuerò a sostenervi, a sostenere il mondo della scuola, affinché possiate avere l'opportunità di costruire il vostro futuro in una Calabria che sia all'altezza dei vostri sogni e delle vostre competenze». «Nelson Mandela diceva: “Un vincitore è solo un sognatore che non ha mai mollato”. Prendete questo motto come fonte di ispirazione- conclude la vicepresidente Princi - affrontate questa sfida con coraggio, abbracciate il futuro con fiducia e non abbiate timore di esplorare nuove strade e nuove possibilità».