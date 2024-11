La vicesindaca di Cosenza Maria Pia Funaro entra a gamba tesa nella polemica scatenata dall’ipotesi di istituire una facoltà di Medicina all’Università della Calabria. Una polemica che vede contrapposti i due territori cosentino e catanzarese, con il sindaco e gli amministratori del capoluogo di regione che alzano le barricate a difesa dell’unicità del corso di laurea già esistente e le città di Rende e Cosenza che restituiscono le accuse di campanilismo al mittente e premono per quello che vedono come un punto a favore dello sviluppo dell’intera Calabria.

Funaro risponde così alla collega vicesindaca del capoluogo di regione Giusy Iemma che nei giorni scorsi ha fatto appello a Wanda Ferro – in qualità di esponente del Governo – affinché faccia «da cassa di risonanza per impedire l'inutile, costosa e dannosa nascita di una seconda Facoltà di Medicina in Calabria».

E risponde parlando di «una polemica sterile e anacronistica, quella che si è innescata a seguito della notizia relativa all’apertura di un corso di Laurea in Medicina e Tecnologie Digitali presso l’Università della Calabria nel capoluogo cosentino», aggiungendo: «Meraviglia la violenza delle polemiche, la loro pretestuosità».

