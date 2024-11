La trasmissione condotta da Edoardo Raspelli farà tappa in Calabria per raccontare la varietà di produzioni, la lavorazione degli agrumi, la coltivazione del kiwi e dell’annona

La Piana di Rosarno – Gioia Tauro sarà al centro della trasmissione “Melaverde” condotta da Edoardo Raspelli in onda domenica prossima 22 gennaio alle 11.50 su Canale5.

La puntata avrà come tema principale gli agrumi e la frutta tropicale e, per l’occasione, interverranno i dirigenti e gli imprenditori di Coldiretti e il responsabile regionale di “Campagna Amica Coldiretti” Pietro Sirianni. Dati alla mano, ben un quarto della produzione nazionale di agrumi si raccoglie proprio in Calabria. Un settore vitale per l’agricoltura, che si sviluppa su 32 mila ettari di territorio con il coinvolgimento di un cospicuo numero di aziende.

Nel corso dell’appuntamento si discuterà degli antichi e nuovi sistemi di allevamento e dell’importanza dell’utilizzo della tecnologia. Grazie ai droni, infatti, diversi agricoltori tengono sotto controllo la salute dei propri agrumeti. “Melaverde” approfondirà la lavorazione degli agrumi dopo la raccolta, la trasformazione in succhi e canditi nonché la straordinaria varietà d’ utilizzo in cucina e pasticceria.

Altri protagonisti saranno il kiwi e i frutti tropicali. In Calabria le produzioni tendono ad aumentare, favorite dalle richieste di mercato. Un esempio su tutti è l’annona di Reggio Calabria, prodotto De.C.o. ricco di proprietà antiossidanti. «La presenza di storiche trasmissioni nazionali nella piana di Rosarno- Gioia Tauro – commenta la Coldiretti – rappresenta un’ importante occasione per continuare a non lasciare sola Rosarno».