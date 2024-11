Indagini dei carabinieri per stabilire se si sia trattato di un incidente o di un suicidio

MENDICINO (CS) – Tragico incidente o lucida determinazione. Sono le ipotesi al vaglio dei carabinieri che indagano sulla morte di un anziano ospite della residenza sanitaria assistenziale “San Bartolo” di Mendicino, in provincia di Cosenza. L’uomo, 91 anni, è precipitato da una finestra della sua camera, al primo piano dello stabile. Un volo di 4 metri che non ha lasciato scampo al pensionato. E’ stato il personale della Rsa a tentare di prestare i primi, inutili, soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. Constatato il decesso sono intervenuti i carabinieri. La tragedia è avvenuta mentre gli altri ospiti della residenza “San Bartolo” si trovavano nella sala comune per le normali quotidiane attività ricreative. I militari indagano per capire se sia trattato di un incidente o di un suicidio.