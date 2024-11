Un viaggio in una terra ricchissima d’arte, bellezza e luoghi misteriosi. Questo e molto altro in Meravigliosa Calabria, format LaC Tv in onda ogni domenica alle ore 21.00. Il programma – condotto da Pasquale Guaglianone- avrà modo di illustrare le particolarità che rendono unici alcuni posti della Calabria. Un emozionante percorso in 10 puntate attraverso storie, natura, arte e cultura alla scoperta di mete ricche di fascino e suggestione.

Sangineto nella prima puntata

Nella prima puntata la troupe di Meravigliosa Calabria, ci porterà a scoprire nel piccolo borgo di Sangineto una meraviglia della natura, che solo l’opera di un gruppo di volontari e della Pro Loco ha saputo e voluto realizzare. A poche centinaia di metri dall’antico borgo che si arrampica sul cocuzzolo che guarda anche verso il mare, si apre un varco che ci introdurrà in quello che viene chiamato “Il sentiero dei sogni”. Durante questo percorso di estrema , e selvaggia natura, un gruppo di volontari ed esperti ci descriveranno cosa vedremo e come è stato realizzato tutto ciò. Capiremo, la struttura, il progetto del sentiero e la flora che la avvolge con antichissime testimonianze che troveremo lungo il cammino.

Fra torrenti, piccoli ponti di legno che ci accompagnano in un atmosfera di fiaba,avvolti nella luce del sole che trafigge la fitta vegetazione,e la lussureggiante foresta, arriveremo alla straordinaria “Cascata dei sogni”. Un salto d’acqua di diverse decine di metri che si tuffa dentro una grotta. Siamo arrivati dentro l’acqua di questa cascata anche con l’aiuto di arrampicatori, alpinisti che quarant’anni fa ne scoprirono al bellezza scendendo attraverso le rocce e la consegnarono a chi ama la natura e la sua bellezza. E che vedremo nella loro discesa lungo il costone della cascata,alcuni arrampicatori che entrano,nella loro discesa,anche nella parte d’acqua laterale della cascata.

Vedremo immagini di grande efficacia, ascolteremo la narrazione fuori campo di Amelia Bellini e in campo Pasquale Guaglianone che ci accompagnerà lungo il sentiero e che ne cura anche la regia.

Appuntamento su LaC Tv, canale 11 del dtt o su TvSat, canale 411 e Sky (820).