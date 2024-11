Arroccato a 750 metri a ridosso del Reventino, Platania nella prima puntata di Meravigliosa Calabria, il format in onda tutte le domeniche su LaC Tv alle 21, si scopre nella sua bellezza e nella indole di un paese dal vasto interesse culturale. Fervida nelle sue attività, appare, il vecchio borgo che ha dato i natali a figure importanti come il poeta Felice Mastroianni o lo scienziato Valentino De Fazio, il paese conserva le sue abitudini ed i suoi costumi.

Tipico il Museo cittadino che ha varie sezioni: una è quella micologica con tutte le varietà di funghi e la riproduzione dell’Habitat montano, un’altra è quella riservata al Medico condotto, davvero unica. In questa sezione sono in vetrina i vecchi ferri del mestiere, dei vari medici condotti che dalla fine del 1800 in poi, si sono succeduti e quindi i registri dei pazienti e tutto ciò che a quel tempo era d’uso. Un omaggio, insomma, a questa figura.

Il parco letterario, le case vendute a un euro e tanto altro nella prima puntata, nel paese dell’aria e dell’acqua pura, come viene denominato. Tutte le puntate sono disponibili su LaC Play.