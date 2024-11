L’arrivo del mercantile intercettato ieri a largo dalla costa Libica è atteso questa sera intorno alle 22 al Porto di Vibo Marina. Pronto il piano di accoglienza predisposto dal Prefetto Giovanni Bruno

VIBO VALENTIA - Un mercantile con 500 immigrati a bordo intercettato ieri a 40 miglia dalla costa Libica, è in arrivo sulle coste vibonesi. Lo sbarco dei 500, tra cui 100 bambini e 70 donne, è atteso in tarda serata al Porto di Vibo Marina. La macchina dei soccorsi è già partita. Dalle prime informazioni gli immigrati, provengono dalla Siria, Bangladesh, Eritrea, Tunisia, Marocco, Nigeria e Pakistan. Stamattina riunione fiume del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per mettere a punto il piano di accoglienza. Allertati medici, protezione civile e associazioni di volontariato per coordinare le fasi di soccorso. I migranti, dopo la schedatura, saranno smistati nei vari centri di accoglienza della Regione. (ci)