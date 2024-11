La DIEMMECOM SOCIETA’ EDITORIALE SRL titolare della impresa di radiodiffusione sonora/televisiva in ambito locale denominata LAC informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per l’elezione politiche che si terranno il 25 settembre 2022.



A tal fine informa altresì che presso la propria sede ubicata in VIBO VALENTIA, Zona Industriale/Loc. Aeroporto, n. telefonico 0963263010 n. fax 0963263010 è depositato un documento, consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente:



- le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento, con l’indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati;



- le modalità di prenotazione dei suddetti spazi;



- le tariffe per l’accesso ai suddetti spazi quali autonomamente determinate dalla Diemmecom Società Editoriale Srl.



- ogni ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi.