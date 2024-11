Un vortice di bassa pressione da Nord-ovest raggiungerà ancora una volta la nostra regione nella giornata di domani. Previsti forti temporali in particolare sul settore tirrenico

Nemmeno il tempo che passi una perturbazione che già un'altra è in agguato. Un vortice di bassa pressione da Nord-ovest raggiungerà ancora una volta la nostra regione nella giornata di domani, apportando forti temporali in particolare sul settore tirrenico e una notevole intensificazione delle raffiche di vento.

Ecco nel dettaglio le previsioni meteo

Già dal mattino correnti umide di libeccio cominceranno a soffiare verso la regione in contemporanea all'arrivo della perturbazione: precipitazioni intense interesseranno soprattutto il cosentino tirrenico e il catanzarese tirrenico tra il mattino e il pomeriggio dove non sono da escludere locali accumuli oltre i 90 mm; piogge intense anche nelle relative zone interne con possibili accumuli più elevati a causa dell'effetto Stau che si andrà a creare. Altrove invece precipitazioni perlopiù moderate e specie su catanzarese jonico e alto jonico cosentino e crotonese, dove però non mancheranno anche locali rovesci di forte intensità.

Dal tardo pomeriggio la perturbazione andrà allontanandosi apportando ampie schiarite a partire dalla bassa Calabria e, dalla serata, sul resto della Regione. Le temperature sono previste ancora stazionarie con valori massimi intorno ai 13-15°C lungo le coste; attenzione ai venti che soffieranno localmente forti di libeccio lungo le coste tirreniche e zone interne e localmente su catanzarese jonico. Mari generalmente agitati il tirreno, mentre saranno mossi o molto mossi i restanti mari. in base ai dati del centro funzionale multirischi Arpacal, la protezione civile ha emesso un'allerta di livello 2 sul comparto tirrenico cosentino e catanzarese (con relative zone interne) mentre altrove allerta di livello 1.

Ecco il testo ufficiale del bollettino: «Sono possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni. Sono possibili, inoltre, fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti».