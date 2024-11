Un’impulso instabile attualmente presente sul Mediterraneo Occidentale sta apportando maltempo sulla Sardegna. Tale impulso nelle prossime ore traslerà verso est causando la formazione di una bassa pressione sul mar Tirreno: ciò provocherà maltempo a tratti intenso anche sulla nostra Regione nella giornata di domani giovedì 13 ottobre.

Ecco le previsioni dettagliate

Al mattino avremo piogge e locali temporali lungo il comparto tirrenico e in particolare tra catanzarese e cosentino con precipitazioni che saranno a tratti intense; piogge anche lungo le aree del vibonese, nelle zone interne e lungo il comparto jonico reggino e catanzarese.

Nel pomeriggio precipitazioni che si espanderanno su tutta la Regione con piogge e locali temporali ovunque ma in particolare lungo le aree tirreniche tra cui cosentino, catanzarese e parte del vibonese: qui le piogge saranno a tratti di forte intensità.

In serata continueranno ancora note instabili su tutto il comparto tirrenico con piogge e locali temporali, mentre altrove avremo ampie schiarite alternate a fasi temporalesche.

Temperature in generale calo con valori massimi che non supereranno i 21°C; venti in rinforzo dai quadranti meridionali ma in rotazione a ponente dalla serata, con raffiche che saranno a tratti forti specie sul settore tirrenico. Mari generalmente mossi o molto mossi.

In merito a ciò il centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta meteo di livello 2 (arancione) sul settore tirrenico cosentino, mentre altrove è stata emessa un'allerta ordinaria di livello 1 (gialla).