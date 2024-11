Questa fase molto stabile sarà accompagnata da temperature perfettamente in media: 25-26°C lungo le coste e nottate con valori al di sotto dei 15°C

Dopo un’estate molto calda iniziata praticamente a Maggio, in Calabria si ha avuto un mese di settembre decisamente fresco e con tempo prettamente autunnale.

Questo grazie a correnti settentrionali che hanno portato per parecchi giorni le temperature in media o addirittura sotto media accompagnati da piogge a tratti moderate in particolare lungo il comparto tirrenico.

Ottobre però ha intenzione di cambiare registro almeno per la prima decade: il rinforzo dell’anticiclone infatti apporterà, almeno fino al weekend, bel tempo su gran parte della Calabria con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi quasi ovunque.

Questa fase molto stabile sarà accompagnata tuttavia da temperature perfettamente in media: si avranno quindi giornate con temperature che non supereranno i 25-26°C lungo le coste e nottate con valori frizzantini e diffusamente al di sotto dei 15°C.

Molto fresco per il periodo anche nelle zone interne in particolare quelle silane e del Pollino dove si potranno avere valori notturni tra i 3°C e i 5°C ma localmente si potranno avvicinare anche sugli 0°C specie sulle alture.