Dopo diverse settimane con ripetute perturbazioni atlantiche sulla nostra regione, il promontorio anticiclonico si innalzerà dalle latitudini subtropicali verso il Mediterraneo centrale e aprirà una fase stabile su tutta la Calabria. Un flusso di correnti umide sudoccidentali in quota che si impadronirà ben presto del Mediterraneo con conseguente bel tempo su tutta la regione e un generale aumento delle temperature. Temperature che già da oggi e fino a sabato 17 Dicembre saranno in forte rialzo: sono previsti infatti valori oltre 10°C le medie del periodo con picchi fino ai 23-24°C specie lungo le aree costiere. Ecco intanto le previsioni meteo per i prossimi 2 giorni:



Previsioni meteo giovedì: per la giornata di giovedì si avrà una mattinata variabile lungo le coste tirreniche cosentine, dove non sono da escludere locali e deboli piovaschi ma in esaurimento nel corso della mattinata; stabile altrove con cieli nuvolosi. Poi dal pomeriggio ampie schiarite interesseranno l'intera regione, con cieli che andranno a mantenersi poco nuvolosi. Temperature in generale aumento con valori massimi oltre i 20°C e venti perlopiù deboli dai quadranti meridionali. Mari generalmente mossi.





Previsioni meteo venerdì: continuano condizioni stabili su tutta la regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi ovunque. Qualche nube più compatta la si potrà trovare nelle aree interne ma non sono comunque previste precipitazioni. Temperature in ulteriore aumento con valori massimi che potranno raggiungere addirittura i 23-24°C lungo le coste specie della bassa Calabria; venti in rinforzo dai quadranti meridionali e mari generalmente mossi.