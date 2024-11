Venerdì potrebbe essere l'ultima giornata di calore intenso per tutta la regione. Una drastica inversione di tendenza è infatti attesa nel weekend, quando dal Nord Europa correnti più fredde determineranno la fine dell'estate

L'anticiclone africano continua ancora ad espandersi verso il Mediterraneo centrale e fin sulla nostra regione determinando tempo stabile e clima molto caldo per il periodo. Ciò è causato dalla posizione dell'ex Uragano Danielle sulla penisola Iberica in grado di far risalire correnti calde dal Nord Africa, apportando un forte aumento termico.

Le temperature si porteranno su valori decisamente superiori alle medie e sarà soprattutto nelle ore diurne che noteremo l'intensità del caldo, con massime superiori ai 34-35°C sulle coste specie joniche e addirittura intorno ai 37-38°C nelle zone interne specie cosentine e crotonesi.

Una drastica inversione di tendenza è attesa però nel weekend, quando dal Nord Europa correnti più fredde determineranno la fine dell'estate, facendoci piombare nel clima autunnale. Ecco intanto le previsioni meteo per i prossimi due giorni:

Meteo Giovedì: Durante la giornata di domani 15 settembre la Calabria sarà interessata da tempo stabile con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Qualche nuvola più compatta lungo le aree interne ma con basso rischio di precipitazioni. Giornata ancora prettamente balneabile su tutti i litorali marini: qui infatti avremo cieli sereni o poco nuvolosi con temperature intorno ai 34°C sul comparto jonico e specie tra Isola Capo Rizzuto, Soverato e Roccella, mentre sul comparto tirrenico i valori saranno meno elevati ma con umidità elevata specie tra Praia a Mare, Pizzo e Tropea. Temperature molto elevate anche nelle zone interne dove si potranno raggiungere i 37-38°C nelle aree cosentine e crotonesi e in particolare tra Valle del Crati, Piana di Sibari e Marchesato. Venti perlopiù moderati da Sud specie sulle aree joniche e mari generalmente mossi o poco mossi.

Meteo Venerdì: Venerdì sarà l'ultima giornata calda per tutta la regione: continuerà infatti l'interessamento dell'anticiclone africano con clima ancora estivo. Al mattino avremo tempo stabile su tutta la Calabria con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio possibili addensamenti nuvolosi apporteranno piovaschi sparsi lungo le aree tirreniche cosentine dove non sono da escludere locali sconfinamenti fin verso le aree interne; stabile altrove. In serata migliora ovunque con l'arrivo dei primi refoli freschi da Nord.

Bel tempo al mattino anche lungo i litorali marini con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio possibili piovaschi nelle aree di Praia a mare e Pizzo, mentre altrove avremo ancora tempo stabile. Temperature ancora elevate ma tendenti alla diminuzione: i valori si manterranno intorno ai 32-33°C lungo le coste con punte di 34-35°C nelle aree interne crotonesi, mentre si avrà un primo deciso calo a partire dal comparto tirrenico dalla serata/nottata. Venti perlopiù variabili e mari generalmente poco mossi.