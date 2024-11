Frane, piogge, allagamenti, nevicate e trombe d'aria: la Calabria è nella morsa del maltempo. Nelle scorse ore, la Protezione civile ha aggiornato l’allerta. Prevista per la giornata di domani, giovedì 1 dicembre, allerta arancione sulla Calabria Ionica centro settentrionale. Gialla sul resto della regione.

Il vortice ciclonico attualmente in azione nel Mar Jonio sta apportando violento maltempo sulla Calabria jonica crotonese e cosentina: dalla mezzanotte infatti sono caduti oltre 230 mm a Cropalati, 157 mm a Corigliano, 118 mm a Longobucco e intorno ai 100 mm tra Cutro, Acri e Petilia Policastro. Diversi disagi sono stati registrati lungo le zone più colpite, con frane e smottamenti e diversi allagamenti con disagi alla circolazione. Nelle prossime ore il vortice ciclonico andrà a spostarsi verso Est apportando un generale miglioramento delle condizioni meteo.

Ecco le previsioni meteo per i prossimi 2 giorni

Previsioni meteo giovedì

il maltempo insisterà ancora ad interessare al mattino le zone joniche crotonesi e cosentine, con possibili piogge a tratti moderate ma via via in dissolvimento; nuvoloso altrove ma senza rischio di precipitazioni. Dal pomeriggio generale miglioramento anche sulle zone colpite dal maltempo con ampie schiarite e basso rischio di precipitazioni. Temperature stazionarie ovunque con valori massimi intorno ai 13-14°C e valori minimi localmente freddi e al di sotto dei 10°C. Venti localmente moderati/forti ancora lungo le aree joniche cosentine e crotonesi, mentre altrove saranno perlopiù moderati; mari molto mossi lungo le coste joniche, mossi o poco mossi i restanti mari.

Previsioni meteo venerdì

Il vortice ciclonico in allontanamento apporterà una giornata molto stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno poco nuvolosi. Nubi in aumento però dalla serata lungo tutte le aree joniche catanzaresi, reggine e crotonesi per via di una nuova perturbazione in avvicinamento. Temperature ancora stazionarie ovunque e compresi tra i 14°C e i 16°C e venti perlopiù deboli dai quadranti meridionali lungo il comparto jonico, mentre saranno localmente moderati altrove. Mari ancora molto mossi lo Jonio, mentre si manterranno poco mossi o mossi il tirreno. Come detto una nuova perturbazione sarà in avvicinamento sulla nostra regione e soprattutto nella giornata di sabato 3 dicembre, dove avremo nuovamente maltempo sparso su buona parte della Calabria specie jonica con piogge e locali temporali di forte intensità. Ma di questo ne riparleremo.