L'aria fresca da Nord ha apportato un deciso calo delle temperature su tutta la Calabria con valori in media o leggermente al di sotto e locali temporali. Ecco le previsioni meteo per lunedì e martedì.

Meteo lunedì: tra la notte e la mattinata di domani avremo tempo perturbato lungo i settori tirrenici tra catanzarese e reggino, con locali temporali a tratti forti in possibile sconfinamento sulle rispettive aree interne e joniche. Stabile altrove con cieli nuvolosi. Al pomeriggio avremo spiccato maltempo nelle zone interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con piogge e temporali e possibili grandinate. Saranno possibili sconfinamenti fin sulle coste specie joniche tra catanzarese e reggino e localmente sul Tirreno cosentino e catanzarese.

Stabile in serata ma non sono da escludere locali piovaschi lungo il comparto tirrenico. Lungo i litorali marini avremo una mattinata instabile lungo le aree di Pizzo, Tropea, Scilla e aree limitrofe, con piogge e locali temporali. Tempo variabile con cieli nuvolosi sul resto dei litorali sia tirrenici che jonici. Nel pomeriggio possibili piogge o temporali sui litorali jonici tra cui Botricello, Sellia, Soverato, Roccella e zone limitrofe, mentre altrove avremo cieli Nuvolosi; non sono da escludere locali sconfinamenti lungo le aree di Praia a mare, Diamante e aree limitrofe. Stabile in serata dove però non si escludono piovaschi tra Pizzo e Scilla

Temperature stazionarie con valori massimi compresi tra i 26°C e i 28°C lungo le coste e venti perlopiù variabili. Mari generalmente poco mossi ovunque.

Meteo martedì: la giornata di martedì sarà caratterizzata da una mattinata causata da nubi sparse lungo il settore tirrenico, dove sarà possibile qualche piovasco tra catanzarese e reggino; stabile altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio nubi in aumento nelle zone interne con temporali in formazione su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con piogge a tratti forti.

Possibili sconfinamenti lungo le aree joniche catanzaresi, reggine e lungo le aree tirreniche cosentine. Stabile in serata. Lungo i litorali tirrenici avremo una mattinata nuvolosa con possibili piovaschi su Tropea e Scilla; nel pomeriggio possibili piogge in sconfinamento sulle coste di Amantea e Praia a mare mentre altrove sarà nuvoloso; stabile in serata.

Sui litorali marini jonici tempo stabile al mattino; possibili piogge e locali temporali lungo le coste di Botricello, Sellia, Soverato e Roccella, mentre sarà nuvoloso su crotonese e cosentino. Stabile in serata. Temperature stazionarie ovunque e venti perlopiù variabili. Mari generalmente calmi o poco mossi.