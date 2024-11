Sull’Italia esplode l’alta pressione. Previsti anche 38 gradi al Sud. Esultano gli operatori turistici. Il caldo africano stazionerà in Calabria fino a martedì

ROMA - La chiusura dell'estate regala a cittadini e turisti, soprattutto al sud e sulle isole, un fine settimana 'in piena regola' con sole e temperature fino a 37 gradi. Il weekend sarà prevalentemente soleggiato in buona parte d'Italia. "L'alta pressione in rinforzo dal Nord Africa - spiega il Centro Epson Meteo - continua a proteggere il Sud e gran parte del Centro. Per effetto dei venti di scirocco in queste zone le temperature sono previste in graduale rialzo, con punte di 35-38 gradi tra oggi e domani all'estremo Sud e nelle Isole. Anche le temperature minime saliranno: difficilmente si scenderà sotto i 20 gradi al Centrosud.