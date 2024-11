Da domani stop all'estate. In alcune regioni meridionali le temperature si abbasseranno anche di 10 gradi. Gli esperti prevedono rovesci, temporali e un deciso calo delle temperature anche in Calabria

CATANZARO - L’estate è finita. Gli esperti ne sono sicuri. Un vortice ciclonico scenderà dal Nord Europa verso l'Italia, raggiungendo prime le regioni del nord per poi dirigersi al centro sud. Settembre porterà in Campania, Basilicata e Calabria rovesci e temporali con possibili fenomeni localmente violenti, accompagnati da grandine o improvvise raffiche di vento. Meno coinvolta la Sicilia con sole prevalente e fenomeni in arrivo essenzialmente a fine giornata e soprattutto sui versanti tirrenici, dove comunque i temporali potranno risultare intensi. Nulla di buono neanche sul fronte delle temperature. I metereologi prevedono un sensibile calo anche di oltre 8-10 gradi al Centro sud entro martedì, quando su gran parte della Penisola le temperature rimarranno al di sotto della media del periodo. (ab)