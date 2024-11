Dopo diversi giorni con tempo instabile e clima autunnale, ecco che ritorna nuovamente una fase molto stabile su tutta la Regione con temperature a tratti oltre le medie del periodo. Questo a causa di una bassa pressione presente a ridosso della Penisola Iberica, la quale farà risalire l'alta pressione africana su tutto il Mediterraneo accompagnata da aria relativamente calda e umida.

Avremo dunque per tutta la settimana tempo bello e soleggiato su gran parte della Regione con temperature in generale aumento: a fine settimana infatti l'aria relativamente calda farà aumentare le temperature di circa 5°C con valori che saranno compresi tra i 24°C e i 26°C ma con punte fino ai 28°C specie nelle aree interne cosentine.

La Calabria ma in generale l'intera penisola sta vivendo un drastico cambiamento meteorologico: le classiche ottobrate ci sono sempre state naturalmente ma non così durature e così presenti, ma soprattutto i periodi piovosi erano molto più frequenti.

Negli ultimi anni invece il maltempo si sta relegando solo a fenomeni estremi e di breve durata, facendo purtroppo aumentare anche il discorso siccità: in Calabria infatti, soprattutto nell'anno attuale, molte località sono in carenza pluviometrica con aree al di sotto delle medie annuali anche di oltre 200-300 mm di pioggia e periodi come questi, e in particolare durante i mesi dove dovrebbe piovere molto, non aiutano.