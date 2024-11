Secondo l'ex assessore regionale che ottenne l'allocazione sul Por dei 160 milioni di euro per realizzare l'opera, l'ATI aggiudicataria potrebbe rinunciare all'appalto

«Rumors sempre più insistenti riferiscono dell'intenzione dell'ATI aggiudicataria dei lavori della realizzazione della metrotranvia di Cosenza di rinunciare all'appalto». Così Giacomo Mancini che da assessore della Regione Calabria ottenne l'allocazione sul Por dei 160 milioni di euro per realizzare l'opera.

«In effetti - continua Mancini- la Regione ha aggiudicato la gara da più di un'anno, nel febbraio 2016, ma dopo di allora le differenti visioni sul progetto con il comune di Cosenza hanno di fatto interrotto l'iter.

Anche per scongiurare questo rischio - conclude Mancini- sarebbe auspicabile che si arrivasse in tempi rapidi ad un accordo tra le parti per portare a realizzazione un'insieme di opere che miglioreranno i collegamenti dell'area urbana e insieme avranno una ricaduta positiva sull'economia cosentina».

Salvatore Bruno