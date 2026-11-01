Un robot può farci compagnia come un animale domestico? La domanda potrebbe sembrare prematura, ma i progressi dell'intelligenza artificiale e della robotica stanno rendendo sempre più credibile questa possibilità. Un esempio curioso arriva da Microduck, un piccolo papero robotico alto appena 25 centimetri e pesante meno di 800 grammi. Cammina, reagisce a ciò che lo circonda e riesce persino ad afferrare piccoli oggetti con il becco. Ma l'aspetto più interessante non è tanto ciò che riesce a fare, quanto il modo in cui interagisce con noi.

Quando simula tristezza abbassa la testa ed emette suoni sommessi. Quando invece esprime felicità, i versi diventano più acuti e i movimenti più vivaci. Ogni esemplare possiede inoltre un'identità sonora unica, legata al numero di serie del processore: due robot, quindi, non producono esattamente gli stessi suoni. È un dettaglio apparentemente secondario, ma contribuisce a renderli riconoscibili, quasi fossero dotati di una propria personalità. Se poi si incontrano, possono interagire tra loro e persino eseguire una sorta di coro.

Naturalmente Microduck non prova tristezza, gioia o affetto. Un programma ne riproduce le manifestazioni esteriori attraverso movimenti e suoni. Eppure, osservando un oggetto che abbassa la testa o reagisce alla nostra presenza, siamo portati ad attribuirgli intenzioni ed emozioni. È proprio questo il punto interessante: non occorre che una macchina provi qualcosa perché noi iniziamo a comportarci come se fosse capace di farlo.

Al di là dell'aspetto curioso, Microduck rappresenta anche una sfida tecnologica significativa. In uno spazio molto ridotto convivono quindici motori, sensori e sistemi di calcolo che coordinano continuamente i movimenti, mantenendo l'equilibrio e limitando i consumi energetici. Il suo software è open source e consente di sperimentare nuovi comportamenti. Grazie a un gemello digitale, cioè una sua rappresentazione virtuale, il robot può allenarsi attraverso l'apprendimento per rinforzo, sperimentando migliaia di movimenti, correggendo gli errori e trasferendo quanto appreso alla macchina reale. Questo approccio permette di insegnargli anche comportamenti insoliti, come muoversi sui pattini.

La sfida diventa ancora più complessa se immaginiamo robot capaci non soltanto di muoversi, ma anche di comprendere il linguaggio, interpretare una richiesta e trasformarla in azioni concrete. Per riuscirci devono combinare intelligenza artificiale, capacità di percezione e controllo motorio, utilizzando risorse di calcolo ed energia limitate. Sono capacità che la natura ha perfezionato nel corso di milioni di anni di evoluzione, dando vita a organismi in grado di svolgerle con un'efficienza straordinaria. Riprodurle artificialmente, soprattutto in dispositivi piccoli ed economici, resta una delle grandi sfide della robotica.

Ma perché cercare di riprodurre anche i comportamenti emotivi degli animali? Non sarebbe sufficiente costruire macchine efficienti, capaci di eseguire i nostri comandi? Probabilmente no, almeno se l'obiettivo è farle entrare stabilmente nelle nostre case. Una voce riconoscibile, movimenti espressivi e la capacità di reagire alla presenza umana possono rendere l'interazione più naturale e favorire un legame affettivo. Non è difficile immaginare una nuova generazione di piccoli robot domestici che ci intrattengono, imparano dalle nostre abitudini e diventano presenze familiari.

A differenza degli animali, però, queste macchine non richiederebbero le stesse responsabilità. Non hanno bisogno di essere nutrite, non si ammalano e non devono essere accompagnate fuori. Possiamo spegnerle quando non abbiamo tempo e riaccenderle quando desideriamo compagnia. È una comodità tutt'altro che trascurabile, soprattutto in una società nella quale cerchiamo continuamente tecnologie capaci di semplificarci la vita.

Un cane o un gatto, invece, hanno esigenze che non sempre coincidono con le nostre. Possono ammalarsi, invecchiare e soffrire. Il rapporto che sviluppiamo con loro nasce dalla convivenza, dalla fiducia e anche dalle difficoltà affrontate insieme. Prendersene cura significa accettare responsabilità che non possiamo semplicemente interrompere premendo un pulsante. Ed è anche attraverso questo impegno che si costruisce una parte importante del legame affettivo.

La differenza fondamentale, quindi, non sta soltanto nella capacità di esprimere emozioni, ma nella natura stessa della relazione. Un robot può riprodurre fedelmente i comportamenti di un animale, ma non per questo diventa un essere vivente. La biologia è una cosa, il silicio un'altra. Ogni essere vivente fa parte di un sistema complesso di relazioni con l'ambiente e con altri organismi. Una macchina può imitarne alcuni aspetti, senza partecipare a quello stesso ciclo vitale.

Non ho molti dubbi sul fatto che nei prossimi anni vedremo robot domestici sempre più sofisticati, capaci di interagire con noi in modi oggi difficili da immaginare. È un progresso tecnologico che considero affascinante. Eppure, proprio la possibilità che queste macchine diventino parte della nostra quotidianità mi suscita qualche perplessità. La vera questione, forse, non sarà quanto queste macchine riusciranno ad assomigliare agli esseri viventi, ma come cambierà il nostro rapporto con loro. Perché una cosa è costruire robot capaci di imitare la vita, un'altra è iniziare a considerarli parte della nostra.



(Foto tratta da pollenrobotics.com)