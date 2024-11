'La Vergine Maria - ha detto l'arcivescovo Morosini - ci chiede di prendere le distanze da ogni forma di male'

REGGIO CALABRIA – ''La Madonna ci chiede di prendere distanza da ogni forma di male ed il primo passo per fare questo è la denuncia". E’ l’appello lanciato dall’arcivescovo di Reggio Calabria, mons. Morosini, durante l’omelia della messa celebrata in occasione della festa della Madonna della Consolazione. Al rito in cattedrale hanno partecipato migliaia di fedeli. Ventimila persone hanno seguito la processione della sacra immagine per le vie della città dello Stretto. Un rito che si ripete da quattro secoli, con la consegna dell'effige da parte dei frati cappuccini dell'Eremo alle autorità cittadine.