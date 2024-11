La sede di Buonconvento del Mulinum di Stefano Caccavari si è aggiudicato il doppio primo posto al Premio Roma quale miglior pane d’Italia. Si tratta del pane di segale e del pane ai 5 semi, prodotti nella sede toscana. Risale al 2019 l’exploit del Mulinum di Stefano Caccavari. Il Concorso “Premio Roma” per i migliori pani d’Italia, organizzato dalla Camera di Commercio della Capitale, ha premiato il “Pane Brunetto” prodotto dal Mulinum, l’azienda di San Floro (CZ), con il grano “Senatore Cappelli” che negli anni ‘50 veniva macinato a pietra lasciando la semola integrale, a sua volta impastata con lievito madre e quindi cotto nel forno a legna.

Tornando al riconoscimento odierno, protagoniste sono prima di tutto le farine integrali di grani antichi, lievito madre e forno a legna. Sono ingredienti semplici ma genuini, che richiamano l’antica tradizione, utilizzati dall’azienda agricola Mulinum Buonconvento che ha superato 150 pani competitors provenienti da 10 regioni, imponendosi sul podio del “Premio Roma”. Il pane ai 5 semi - di girasole, sesamo, lino, zucca e papavero blu - e il pane 100% segale, prodotti con grani locali nel casolare in bioedilizia fra le colline senesi, hanno catturato i sensi di un panel di degustatori professionali, sulla base di una rigorosa griglia di requisiti.

L’azienda agricola Mulinum, nata in Calabria, nel 2017, grazie a un crowdfunding lanciato dal giovane imprenditore Stefano Caccavari si era già aggiudicato, appunto nel 2019, l’importante riconoscimento per il pane prodotto nella sede di San Floro. Ma, stavolta, il doppio primo posto in 2 categorie sulle 9 presenti, tra 43 panifici in gara, ha un significato ancora più profondo: arriva a neanche un anno dall’apertura della sede toscana che comprova il modello d’impresa vincente e replicabile in tutta Italia.

Altri sono i riconoscimenti per la Calabria.

Per la tipologia pani tradizionali e storici di frumento duro 2° classificato: il Pane Senatore

del Panificio San Luigi s.n.c. di Acri (CS), che già lo scorso anno ha ottenuto lo stesso importante riconoscimento. Grande la soddisfazione della famiglia Milordo di Acri, due fratelli e il papà, che portano avanti l’azienda con successo e soddisfazione della clientela. Il panificio acrese ha ottenuto il secondo posto anche per la tipologia pani funzionali, con il pane ai cinque cereali. Per la tipologia pane integrale di frumento duro e/o tenero 1° classificato il Panificio Brunella Bubbo (CZ), anche in questo caso si tratta di una conferma per la gioia dei titolari. Infine per la tipologia pani prodotti con l’impiego di cereali minori 3° classificato il Panificio San Luigi s.n.c. (CS)