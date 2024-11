A Vibo Valentia la situazione è al limite della gestibilità. Il garante per l’infanzia Antonio Marziale ha incontrato il sindaco Elio Costa

Trecento minori non accompagnati. Il volto più fragile dell’immigrazione. A Vibo Valentia la situazione è ai limiti della gestibilità. Perché mancano le strutture, e quelle che ci sono non hanno più posto per accogliere altri profughi. A denunciare la situazione il garante per l’infanzia Antonio Marziale, che ieri, a Vibo, ha incontrato il sindaco Elio Costa.

Impossibile non trattare il tema dell’immigrazione, visti i tanti sbarchi avvenuti nel porto di Vibo Marina. “Il problema – ha dichiarato Marziale- è che se non interviene l’Europa ci troviamo di fronte ad un circolo vizioso in quanto mancano le strutture e soprattutto manca, dall’Europa, un disegno concreto e reale di assistenza a persone che scappano dalla guerra”. Un problema, l’accoglienza di giovani profughi, che ha un respiro più ampio, ma che deve essere risolta sul territorio e necessita di soluzioni immediate.

Ad illustrare il dato che riguarda il Vibonese il sindaco, Elio Costa che ha ribadito che sul territorio si trovano attualmente trecento minori non accompagnati, tra i quali una bambina di sette anni e uno di sette. Che oltre a necessità pratiche, hanno bisogno anche di sostegno psicologico, perché arrivano da situazioni difficili e, nonostante la giovane età, portano sulle spalle il peso di un passato fatto di guerra e di abbandono.

