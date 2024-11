Un calabrese alla Milano Fashion Week. La manifestazione che ha contato 173 appuntamenti: 57 sfilate fisiche e 8 digitali, 69 presentazioni e 33 eventi, ha visto la partecipazione, dietro le quinte, del parrucchiere calabrese Erminio Mastroianni.

Diverse ed eseguite con tecniche innovative le acconciature che il giovane hair-stylist originario di Nocera Terinese, dove gestisce il suo salone insieme alla moglie, ha eseguito per le modelle che hanno sfilato sulle passerelle per alcuni dei migliori brand, durante la settimana della moda meneghina andata in scena dal 17 al 23 settembre scorso. Ha lavorato durante la sfilata di Iceberg, evento di chiusura della prima giornata. Poi nei giorni successivi ha operato nei backstage delle sfilate dello stilista Antonio Marras, di Anteprima, di Sportmax, per poi chiudere in bellezza con la collezione primavera-estate 2025 di Salvatore Ferragamo.

«Un’esperienza unica – afferma Mastroianni -. Vivere questi momenti è importante per instaurare nuove relazioni, per conoscere e approfondire nuove tecniche che servono a riempire sempre più il mio bagaglio professionale».