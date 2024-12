Dedicata alla pace nel mondo, la messa officiata da monsignor Giuseppe Scotti ha rinsaldato il legame con le radici. Annunciato per il Giubileo 2025 l’arrivo della Reliquia e del Mantello, un’occasione unica per i devoti di tutta Europa

Nella suggestiva cornice della settecentesca chiesa di San Francesco di Paola, situata in quella via Montenapoleone che è il cuore del Quadrilatero della Moda a Milano, si è svolta una delle celebrazioni più sentite dell’anno per la comunità calabrese del capoluogo lombardo. La messa, dedicata alla pace nel mondo e ispirata al motto del santo “A chi ama Dio tutto è possibile”, è stata un momento di intensa partecipazione e raccoglimento spirituale, capace di unire fede, cultura e identità.

La celebrazione è stata officiata da monsignor Giuseppe Scotti, segretario presso la Conferenza Episcopale Lombarda, che ha guidato la funzione con profondità e carisma, sottolineando il valore della pace e della fratellanza, principi incarnati dalla figura del santo patrono della Calabria. La chiesa, gremita di fedeli, ha visto la partecipazione di una nutrita rappresentanza di politici calabresi che operano nelle istituzioni lombarde, tra cui i consiglieri regionali Luca Marrelli e Nicolas Gallizzi e il consigliere comunale Pietro Marrapodi. Tra i presenti nomi dell’alta moda, dell’imprenditoria e del giornalismo con il vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti di Lombardia Francesco Caroprese.

Per la comunità calabrese di Milano, questa celebrazione non è solo un appuntamento religioso, ma un vero e proprio momento di coesione sociale. La figura di San Francesco di Paola rappresenta un simbolo di identità culturale e spirituale che unisce le generazioni e rinsalda i legami con le proprie radici. «San Francesco di Paola ci ricorda che la forza della fede può abbattere qualsiasi ostacolo, proprio come attraversò lo Stretto di Messina sul suo mantello», ha dichiarato Silvio Ceci, direttore operativo dell’Associazione San Francesco di Paola di Milano.

La presenza di artisti e personalità di spicco ha ulteriormente arricchito la serata. Alberto Fortis, cantautore milanese, ha reso omaggio alla figura del santo con un’esibizione emozionante, eseguendo il suo brano “Al di là” dedicato a Papa Francesco. La sua interpretazione, accompagnata dal maestoso organo della chiesa, ha suscitato grande commozione, consolidando il legame tra tradizione e contemporaneità.

L’evento è stato impreziosito dalla presenza di esponenti del mondo istituzionale e diplomatico, tra cui rappresentanti europei e americani, insieme a numerose personalità del panorama civile, militare e religioso. Tra gli invitati, spiccano anche nomi noti come Giorgio Armani e Santo Versace, da sempre vicini alle iniziative promosse dall’associazione.

La serata ha inoltre voluto ricordare la memoria di Lucio Dalla, che per anni è stato una presenza fissa nella comunità di San Francesco di Paola a Milano. La sua passione per la musica sacra e il suo impegno nell’animare le celebrazioni lo rendono una figura indimenticabile per i parrocchiani, che lo ricordano con affetto.

La celebrazione di ieri sera è stata anche l’occasione per annunciare un evento straordinario: in occasione del Giubileo 2025, dal 2 maggio, la Chiesa di San Francesco di Paola ospiterà la Reliquia del Santo e il suo Mantello, direttamente dal Santuario di Paola. Sarà un’opportunità unica per tutti i fedeli del Nord Italia e non solo, un momento di grazia che promette di attrarre devoti da tutta Europa.

«Con questa manifestazione vogliamo portare un messaggio di speranza e unità, e magari anche fortuna al governo italiano per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina», ha aggiunto Ceci. Un riferimento simbolico al miracolo del santo che, secondo la tradizione, attraversò lo Stretto di Messina sul proprio mantello, un gesto di fede che oggi ispira grandi ambizioni.

Al termine della funzione religiosa, il tradizionale scambio di auguri ha rafforzato il senso di comunità che anima i fedeli di San Francesco di Paola. Per la comunità calabrese di Milano, questa celebrazione non è solo un omaggio al proprio santo patrono, ma un’occasione per testimoniare i valori di pace, solidarietà e appartenenza che guidano il loro cammino, nel segno di San Francesco di Paola.