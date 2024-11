Ancora senza esito le ricerche di Giuseppe Ventrice, l’anziano di Mileto scomparso dopo essersi allontanato dalla sua abitazione. All’alba sono riprese le ricerche. Appello dei familiari: “Se qualcuno lo ha visto informi le forze dell’ordine”

MILETO (VV) - Sono riprese all’alba le ricerche di Giuseppe Ventrice, 82 anni di Mileto, di cui non si hanno notizie da ieri mattina. L’uomo si sarebbe allontanato dalla sua abitazione intorno alle 11. Da quel momento sembra essersi volatilizzato nel nulla. Nessuno lo avrebbe incontrato al mercato dove era solito andare.

Le ricerche. Da ieri una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia, insieme ai carabinieri della locale stazione e ai volontari della protezione civile, stanno setacciando tutta la città. Ricerche concentrate soprattutto nelle campagne di Mileto. Sul posto è stata allestita un’unità di coordinamento per le ricerche. In queste ore si starebbe scandagliando un ruscello, a qualche centinaio di metri dall’abitazione dell’anziano. Alle ricerche stanno partecipando anche i familiari dell’uomo in trepidante attesa per le sorti del loro congiunto che soffre di demenza senile. Il timore del figlio Domenico è che il padre possa avere accettato un passaggio e non ricordi la strada per tornare a casa.

Chi l'ha visto. Giuseppe Ventrice (nella foto), è alto un metro e sessanta, è di corporatura normale. Quando è scomparso indossava un paio di pantaloni ed una maglia di color marrone, un paio di stivali da campagna di colore giallo ed un berretto con la visiera. Chi l'avesse visto può fornire informazioni alle forze dell'ordine che coordinano le ricerche.