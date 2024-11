L'episodio a Zambrone, nel vibonese. Colpito anche un carabiniere ' reo' di avergli chiesto le generalità.

ZAMBRONE (VV) - Si è presentato sotto l'abitazione dell'ex convivente, che perseguitava da tempo, inveendo contro di lei e minacciandola di morte. Per questo motivo, un uomo di 32 anni è stato arrestato, a Zambrone, dai carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia con l'accusa di atti persecutori, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e falsa attestazione delle proprie generalità.

Dalla relazione ormai finita tra la persona arrestata e la donna, coetanea, è nato un figlio, minore, che nella circostanza si trovava in casa con la madre. Ai militari che si trovavano in zona per un servizio di controllo del territorio e che sono intervenuti su richiesta della donna, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità e, poi, dinanzi alle richieste reiterate di esibire i documenti, prima di essere bloccato, ha reagito in modo violento provocando lesioni ad un carabiniere.