L’episodio è accaduto venerdì notte a Stilo, nel reggino. L’uomo non si era rassegnato alla separazione della donna e con un’accetta si era recato a casa della ex nel tentativo di farsi aprire

STILO (RC) – Dovrà rispondere di atti persecutori Cosimo Comito, 40 anni di Stilo, nel reggino. L’uomo venerdì notte ha imbracciato un’ascia e si è recato a casa della ex moglie, una 32 enne del luogo, dalla quale si era separato da circa un anno. E’ venerdì notte quando il 40enne sotto la minaccia dell’arma tenta invano di farsi aprire la porta dalla sua ex. Le urla attirano l’attenzione dei vicini di casa che allertano i carabinieri. Sul posto sopraggiunge anche una delle figlie della coppia alla quale il padre consegna un coltello a serramanico con una lama da 13 centimetri. Quindi fugge. I carabinieri dopo un breve inseguimento, lo raggiungono nella vicina piazza. L’uomo è stato disarmato e portato in Caserma con l’accusa di atti persecutori. Già nei mesi scorsi l’uomo era stato denunciato dalla ex per minacce e ingiurie. A fine marzo era stato anche arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, dopo avere scagliato contro la porta della caserma dei carabinieri due pesanti fioriere. (ci)