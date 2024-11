Visita movimentata per il Ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi contestato dai membri del Comitato Prendo Casa

COSENZA – Contestato dai senzatetto della città che hanno inscenato una protesta con lancio di uova e slogan urlati a squarciagola. Così è stato accolto nella città Bruzia il Ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi. A contestarlo i membri del Comitato Prendo Casa, gia' artefici di diverse proteste in passato. Il ministro era a Cosenza per un incontro politico dell'Ncd e per incontrare i sindaci dello Ionio Cosentino sulla tematica dei lavori per l'ammodernamento della SS 106 Ionica. All’incontro era tra gli altri presente il presidente dell'Anas Pietro Ciucci. (ci)