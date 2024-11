Il giovane è stato denunciato a piede libero dai carabinieri. Aveva portato a maturazione 83 piante di canapa indiana

PLATI' (RC) - Sorpreso a coltivare alcune piante di canapa indiana, nove delle quali erano state piantate tra gli ortaggi in un terreno di proprietà della madre. Brutta avventura per un minorenne di Platì, che aveva dato vita a una vera e propria coltivazione di marijuana. I Carabinieri, con l'ausilio dei militari dello Squadrone eliportato cacciatori d'Aspromonte, hanno rinvenuto, oltre ai nove primi esemplari, due piantagioni , di 20 e 63 piante, che sono state distrutte, come da prassi. Sul mercato avrebbero fruttato circa 70 mila euro. Il giovane è stato denunciato a piede libero. (lc)