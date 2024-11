L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'Università della Calabria, terminerà a giugno. Circa 500 gli iscritti

Inaugurata all'Università della Calabria la settima edizione del corso multidisciplinare di educazione ai diritti dal titolo “For every child - Una giusta opportunità per ogni bambino" organizzato dal comitato provinciale Unicef di Cosenza in collaborazione con l'ateneo di Arcavacata.

Il ciclo di seminari, avente quale tema centrale la questione dei bambini migranti non accompagnati, si protrarrà fino al prossimo 8 giugno. Il primo appuntamento, introdotto dalla coordinatrice del corso Paola Bianchi, presidente di Unicef Cosenza, a cui ha partecipato anche la professoressa Angela Costabile, ordinario di psicologia dello sviluppo dell'Università della Calabria, ha fatto registrare l'intervento in video conferenza di Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia.

«Il tema sarà trattato da diverse angolazioni – sottolinea Paola Bianchi – con l’ausilio di rappresentanti delle istituzioni locali, di medici e psicologi, ma anche con testimonial di eccezione, come reporter di guerra e, naturalmente, responsabili dell’Unicef internazionale. Concluderemo il ciclo a giugno con l’intervento dell’ambasciatore Unicef Gegè Telesforo, ideatore di un progetto di inclusione dei minori attraverso il linguaggio della musica».

Nutrita la partecipazione: «Abbiamo circa 500 iscritti, il corso è aperto agli studenti universitari di tutte le discipline, ai laureati, ai docenti per i quali vale come aggiornamento, agli assistenti sociali, al vasto pubblico interessato alla tematica. L’Unicef internazionale – ha concluso Paola Bianchi - ha definito con il Ministero degli Interni un protocollo di intesa per operare direttamente in alcune regioni italiane tra cui la Calabria, per evitare che i bambini non accompagnati dopo la prima accoglienza, rimangano privi di assistenza».

Salvatore Bruno