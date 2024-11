Il nipote-musicista Frank Mojo l’ha lanciata sul web con “Nonna knows best”. I due sono stati premiati al Rendano per “Terra Mia Show” e sono finiti in copertina su una rivista canadese

Nonna Rita ha l’aria pratica delle donne del Sud, quelle abituate a risolvere i problemi con due parole e tanta forza nelle braccia. Della Calabria ha voluto tenere tutto: la lingua, i modi, la cucina, e se si tratta di friggere, non si tira indietro. Poco importa se tra lei e la sua Cosenza s’allarga l’immenso Atlantico. Su quella rotta gli italiani hanno costruito fortune e generazioni, saghe familiari divenute non di rado spunti per il cinema e la tv.

Per capire i calabresi d’emigrazione, basta seguire il loro sguardo lucido mentre parlano del passato, dell’infanzia immersa nelle campagne. Nonostante la malinconia sono grati alla terra che li ha accolti. Il Canada non ha il profumo delle zagare d’estate o dei pomodori maturi a giugno o il calore del sole che bacia sulla bocca già in primavera, eppure nei decenni s’è un po’ scaldato grazie alla gente del Sud che lì ha messo radici. Come Rita che, un giorno lontano, ha fatto le valigie dal suo casolare a Zumpano ed è atterrata Oltreoceano.

Spigliata e sorridente, e con grandi doti comunicative, ogni settimana macina nuovi follower sulla pagina Instagram a lei dedicata.

Un microfono, il tavolo della cucina, e tante cose da dire che ora possono viaggiare veloci. Tanti anni fa, Rita lasciò la città dei bruzi con la famiglia, per raggiungere il cognato che abitava a Toronto ormai ambientato nel popoloso quartiere che ospita tanti calabresi emigrati e che parlava di una vita migliore, con più possibilità. Lì ha messo nuove radici, imparato l’inglese («’na picca»), ma l’inflessione cosentina non l’ha mai persa e il dialetto resta la sua lingua del cuore, quella con cui si esprime correntemente. Suo nipote Frank Mojo, al secolo Francesco Muoio, musicista (ha vinto di recente il premio Eccellenza artistica promosso dall’Heritage Calabria) e tanto affezionato all’anziana nonna, ha pensato non solo di dedicargli le sue canzoni, ma di lanciarla nel mondo del web attraverso un podcast che viaggia via Instagram e YouTube, dal titolo “Nonna knows best” (cioè “Nonna lo sa meglio”) che sta raccogliendo sempre più consensi. A settembre scorso, nonna e nipote sono stati anche premiati al teatro Rendano di Cosenza per Terra Mia Show ricevendo l’abbraccio dei tanti spettatori raccolti in platea. Continua a leggere su Cosenza Channel.