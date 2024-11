L’Italia ha ottenuto ben 14 gran medaglie d’oro, 86 ori e 38 argenti. Ecco i riconoscimenti per i vini calabresi

L’Italia nel corso del “Mondial des vins extremes” conquista 14 gran medaglie d'oro, 86 medaglie d'oro e 38 medaglie d'argento, numerosi premi speciali e il Gran premio Cervim 2022 al vino con il miglior punteggio in assoluto (andato al Pantelleria Doc Shamira 2017 dell'azienda agricola Basile). Il trionfo nell’ambito della trentesima edizione del concorso internazionale dedicato ai vini "eroici" organizzato dal Cervim che si è tenuto in Valle d'Aosta a fine settembre. La giuria era composta da 45 tecnici degustatori internazionali.

In totale sono state assegnate 23 gran medaglie d'oro, 181 medaglie d'oro e 61 medaglie d'argento a premiare i migliori tra gli 831 vini iscritti, prodotti da 301 aziende provenienti da 24 paesi del mondo. Alla Calabria sono andate una gran medaglia d'oro, 2 ori e 2 argenti.

Celi (Cervim): «Tanta qualità»

«È emersa ancora una volta un'eccellenza sempre più elevata - ha sottolineato Stefano Celi, presidente Cervim -, con grandi diversità di vitigni che si traducono nel bicchiere in vini dai sapori unici. Tanta qualità che viene sempre più apprezzata dai winelover italiani ed esteri». Tra gli italiani la Toscana ha ottenuto 4 gran medaglie d'oro, 7 ori e 2 argenti, la Valle d'Aosta 3 gran medaglie d'oro, 10 medaglie d'oro e 6 argenti, il Veneto 2 gran medaglie d'oro, 10 ori e 2 argenti, la Sardegna 2 gran medaglie d'oro, 1 oro e 2 argenti, la Sicilia una gran medaglia d'oro, 8 ori e 7 argenti, l'Alto Adige una gran medaglia d'oro, 5 ori e 1 argento e la Calabria una gran medaglia d'oro, 2 ori e 2 argenti. All'estero ottimi risultati per la Spagna (3 gran medaglie d'oro, 27 ori e 8 argenti), la Francia (2 gran medaglie d'oro e 8 medaglie d'oro), la Svizzera (una gran medaglia d'oro, 22 ori e 5 argenti), il Portogallo (una gran medaglia d'oro, 4 ori e 1 argento), Cipro (una gran medaglia d'oro e 4 ori) e la Slovenia (una gran medaglia d'oro, 1 oro e 2 argenti)».

I vini calabresi premiati

Gran medaglia d’oro

Calabria igt Biancoil selvaggio orange – 2021 di Cantine elisium di Caputo Marco – Cosenza

Medaglia d’oro

Calabria igt pecorello petrara – 2021 Cantine elisium di Marco Caputo -Cosenza

Terre di Cosenza doc Donnici Capumasca – 2019 Cantine elisium di Marco Caputo -Cosenza

Argento

Calabria igp bianco Chione – 2021 az. agr. di Immacolata Pedace – Longobucco

Igp don Vale’ – 2018 azienda vinicola Manna – Cosenza

Clicca qui per visionare l’elenco completo di tutti i premiati