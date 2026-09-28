Partecipanti arrivati da tutte le province calabresi e anche dall’estero per la manifestazione organizzata dall’Asd I Normanni insieme alla Confraternita del Ss. Rosario e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale

Circa 100 ciclisti, provenienti da tutte le province calabresi e anche dall’estero, hanno partecipato alla manifestazione organizzata a Monterosso Calabro dall’Asd I Normanni, presieduta da Antonello Ceravolo, insieme alla Confraternita del Ss. Rosario e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Tra i partecipanti anche l’irlandese Farren Patrick e il polacco Lucasz Piotr. Significativa la presenza femminile, con Concetta Tunnis, Debora Gallina e Ida Orlando dell’Asd Temese Bike e Nadia Longo dell’Asd Ciclo Tour.

Alla manifestazione ha partecipato anche Giuseppe Cosimo Marra, vicepresidente dell’Uisp Generale Calabria. Riconoscimenti simbolici sono stati assegnati ai due estremi generazionali: il più giovane, Lorenzo Galati, nato nel 2011 e tesserato per l’Asd Falchi Cycling, e il meno giovane, Francesco Lamanna, nato nel 1948 e dell’Asd Dinamese.

Il percorso ha attraversato borghi, colline, campagne e centri storici, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere paesaggi e tradizioni della Calabria. La manifestazione, sottolineano gli organizzatori, ha rappresentato non solo un appuntamento sportivo ma anche un’occasione di promozione territoriale. Alla riuscita dell’iniziativa ha contribuito anche la Pro Loco di Monterosso Calabro, impegnata nell’accoglienza dei partecipanti e nella valorizzazione delle peculiarità locali. Gli organizzatori hanno ringraziato ciclisti, associazioni, volontari, istituzioni e comunità per la partecipazione.