Da frontman a persona non grata nel giro di un paio di giorni, con tanto di possibili inciampi nella parabola artistica. Morgan è finito al centro delle cronache per una brutta storia di stalking: un processo partito da una denuncia della sua ex Angelica Schiatti, oggi compagna del cantautore Calcutta. Polemiche sul contratto siglato da Morgan con Warner Music e stracciato in tempi record dopo che Calcutta ha annunciato di voler lasciare la casa discografica. E, per di più, l’intero mondo artistico schierato contro Marco Castoldi.

A fare da contorno arriva anche la decisione del Lamezia International Film Fest che «in seguito a quanto appreso nella giornata di ieri 10 luglio 2024, ha preso la decisione di annullare l'incontro con Marco Castoldi, in arte Morgan, previsto per la serata di apertura dell'undicesima edizione». Salta, dunque, l’appuntamento che avrebbe aperto la kermesse.

Il Lamezia Film Fest: «Noi contrari a ogni forma di violenza»

La nota degli organizzatori della manifestazione chiarisce che «il Lamezia International Film Fest ha sempre perseguito valori forti e molto chiari, contrari a ogni forma di violenza e di coercizione, circondandosi di associazioni e realtà sociali in linea con alcuni diritti fondamentali della persona a salvaguardia della sua dignità». La decisione non è un modo per entrare nel merito della vicenda giudiziaria: «Il nostro gesto non è da intendersi né come una condanna, né come una assoluzione. Il Liff decide tuttavia di ribadire con forza la sua distanza da qualunque forma di violenza, e sceglie di annullare l'incontro con l'ospite della serata di apertura, in attesa che ogni fatto venga verificato dagli organi preposti».

Quello (ormai annullato) a Lamezia Terme non è l’unico appuntamento estivo per Morgan in Calabria: l’artista è in programma anche al festival Armonie d’Arte per la serata del 16 luglio a Catanzaro. Dopo la bufera mediatica, sui social si sono moltiplicati gli inviti a rivedere il programma e il management di Armonie d’Arte, dopo una prima difesa dell’artista, ha annunciato che valuterà la sua presenza alla luce delle notizie pubblicate nei giorni scorsi. Per Morgan, forse, la bufera è appena iniziata.

La brutta storia di Morgan e Angelica Schiatti

La storia di Morgan e Angelica Schiatti è stata illustrata nei giorni scorsi da Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano. Dopo una frequentazione burrascosa durata alcuni mesi il cantautore ha ripetutamente minacciato lei, la sua famiglia e il compagno. Avrebbe inviato (e poi cancellato) dei nudi di lei in un gruppo Telegram chiamato InArteMorgan e pagato due persone per pedinare Schiatti ed Edoardo D’Erme (il nome di Calcutta). Nei confronti di Schiatti è stato attivato il codice rosso, ma nessun divieto di avvicinamento cautelare è stato emesso nei confronti di Morgan, che a un certo punto ha anche affittato una casa vicino alla sua. La denuncia è datata 2020, la prossima udienza si svolgerà a settembre 2024. Secondo il Corriere la difesa di Morgan offrirà 15 mila euro per chiudere il contenzioso.