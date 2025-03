Mormanno, comune incastonato nel cuore del Pollino, avrà un nuovo svincolo sull’autostrada A2. A darne notizia è stato il sindaco Paolo Pappaterra che intravede nell’opera nuovi orizzonti.

Lo scorso 4 marzo, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha espresso parere favorevole per la realizzazione del nuovo varco autorizzando il progetto redatto dall’Anas.

«Ho già sentito i vertici di Anas per le vie brevi ai quali ho sollecitato un incontro tecnico da fare qui a Mormanno – l’informativa soddisfatta del sindaco Pappaterra – proprio per capire e spingere ancora di più in maniera veloce per fare di questo lavoro un lavoro straordinario e dunque dare a Anas subito la possibilità di predisporre tutti gli atti conseguenziali al fine di appunto dare mandato e partire con questa meravigliosa opera».

L’opera dovrebbe essere realizzata in prossimità dell’area industriale in località Pantano - San Pietro, anticipando l’uscita autostradale che ricadeva a sud della cittadina (Mormanno - Laino), dopo un tratto divenuto spesso tristemente citato per incidenti mortali: «Mettiamo in sicurezza le nostre arterie – continua l’annuncio del primo cittadino sui social –. Qualche mese fa una tragica vicenda ha interessato il nostro comune, purtroppo con due decessi all'uscita di Mormanno con tutto il caos che ne è derivato. Tutti gli automezzi costretti ad uscire hanno ingolfato le nostre arterie provinciali».

Un nuovo snodo che collegherà più velocemente i mezzi pesanti con l’asset industriale ma che avvicina anche coloro che vorranno visitare il centro montano: «L’area PIP potrà ambiera a nuove prospettive e poi penso al lago di Mormanno – continua Pappaterra – un cuore pulsante di natura e di bellezza con grandi flussi turistici che possono uscire e dopo nemmeno un minuto essere in un'oasi verde e meravigliosa.»

Poi il giusto riconoscimento al lavoro dell’amministrazione comunale che ha sempre caldeggiato la soluzione nelle stanze romane: «Sono stati necessari tre anni per raggiungere questo obiettivo, grazie ad un lavoro, devo essere onesto, portato avanti dal sottoscritto e da tutti coloro che hanno deciso di sostenermi in prima persona, che sono venuti con me a Roma tra ministeri e uffici parlamentari».

In programma ci sarà anche il potenziamento della viabilità interna per favore l’approdo ad una delle località montane più frequentate da turisti ed escursionisti: «Lo svincolo autostradale porterà nuovi investimenti, punteremo a farne anche sulla viabilità provinciale».

«È un risultato storico che volevo condividere con tutti voi – conclude con orgoglio il sindaco Pappaterra – un risultato che con altre tematiche, con il silenzio e a testa bassa, stiamo dimostrando che le cose grandi per la nostra comunità siamo riusciti a portarle a compimento».