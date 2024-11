Si tratta di scatti realizzati qualche anno fa da una donna mentre si trovava in vacanza con la famiglia in Scozia

Chie Kelly, una donna di 52 anni, si trovava in vacanza con la famiglia in Scozia quando, sulle rive del lago, notò un animale simile ad un’anguilla muoversi nell’acqua. Qualcosa sembrava insolito e fuori dall’ordinario. Nonostante la curiosità, Chie decise di non pubblicare le foto dell’incontro, temendo di essere oggetto di derisione. È stato solo di recente che la donna ha scelto di condividere gli scatti, quando centinaia di volontari si sono mobilitati per partecipare alla ricerca del famigerato “mostro di Loch Ness”. Continua a leggere su LaCityMag.it