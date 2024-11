Il riconoscimento dalla rivista “Style”, il magazine del Corriere della Sera che ha stilato una lista dei principali Musei che custodiscono patrimoni preziosissimi

Il museo diocesano e del Codex di Rossano tra i 10 musei ecclesiastici italiani "imperdibili". Il riconoscimento giunge dalla rivista "Style", il magazine del Corriere della Sera che ha stilato una lista dei principali Musei che custodiscono un patrimonio "immenso e preziosissimo", in massima parte non conosciuto dal grande pubblico.

Tra questi non poteva mancare Rossano e il suo Codex Purpureus Rossanensis, già patrimonio Unesco, e ormai consacrato quale tesoro di inestimabile valore religioso ed artistico. Come è noto il Museo Diocesano e del Codex fa parte dell'Amei, l'Associazione Musei Ecclesiastici Italiani. Nata da 20 anni, l'Amei - spiega una nota - conta più di 200 collezioni d'arte antica e contemporanea all'interno di sedi monumentali: palazzi, complessi conventuali, chiese, cattedrali. E di fianco alla Cappella Brancacci, con gli affreschi del Masaccio o il monastero di Santa Chiara a Napoli, con il suo chiostro maiolicato, nella "gallery" fotografica che illustra i tesori del nostro Paese, spicca il rosso porpora delle pagine del Codex con l'invito a visitare uno degli Evangelari più preziosi e rari esistenti al mondo. L'inserimento del nuovo percorso museale rossanese tra i dieci Musei ecclesiastici più importanti d'Italia, premia senza dubbio l'incessante lavoro di promozione e valorizzazione portato avanti in questo primo anno di vita (non ancora compiuto!) del Museo Diocesano e del Codex.

L'associazione "Insieme per Camminare", - si legge - ente gestore del complesso museale, ha da subito creduto in un lavoro di rete e di marketing non solo territoriale. A tal proposito si citano le recenti partecipazioni alla Fiera Holiday World di Praga e l'Itb di Berlino, nonché' alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano e alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, passando per la manifestazione "Borghi - Viaggio Italiano" a Roma presso le Terme di Diocleziano, voluta dal Ministero Beni Culturali, a cui il Museo è stato invitato a partecipare direttamente dalla Regione Calabria. Ma del Museo e delle sue bellezze si e' parlato anche al Salone Internazionale del Libro di Torino dove è stato proiettato il "trailer" del Museo nell'ambito dell'appuntamento "Synergia e bellezza, ponte verso. Il Patrimonio dell’Umanità in Calabria e i percorsi Unesco", organizzato per presentare al pubblico dell'importante rassegna i riconoscimenti calabresi nel contesto dei processi identitari e nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile. Tutte vetrine prestigiose che hanno dato la possibilità di far conoscere il Codex, la città di Rossano e l'intero territorio ad una platea internazionale del tutto rapita dalle bellezze artistico-culturali della Sibaritide". (AGI)