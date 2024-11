L'impianto realizzava conserve. Sigilli a 215 tonnellate di passata di pomodoro

CASSANO IONIO (CS) - Uno stabilimento per la produzione di conserve alimentari è stato sequestrato dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni di Cosenza. I controlli effettuati dai Nas avrebbero evidenziato gravi carenze igienico sanitarie sia nella cura, sia nei protocolli di lavorazione dei prodotti agricoli. I militari hanno sequestrato 215 tonnellate di passata di pomodoro confezionata e pronta per la distribuzione e la vendita. Sempre i Nas avrebbero accertato che per il processo di produzione veniva utilizzata acqua pompata da pozzi artesiani senza che la stessa fosse sottoposta ad analisi che ne assicurassero e certificassero i livelli di potabilità. I carabinieri hanno sequestrato 300mila confezioni di sugo in bottiglie di vetro e barattoli risultati non conformi alle norme igienico-sanitarie. La passata di pomodoro – il cui valore ammonta a circa 350mila euro – sarà distrutta.