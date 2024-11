Un gioco da tavolo educativo e di promozione turistica quello ideato dalla designer Livia Cirone che crea, per la prima volta, un gioco di società ambientato nella Riviera dei Cedri. Protagonisti sono i murales di Diamante, la città più dipinta d’Italia, e i luoghi della Riviera dei Cedri. Lo scopo del gioco – chiamato Muralopolis - è conquistare il maggior numero di Murales rispondendo correttamente a quante più domande possibili e superando una serie di imprevisti chiamati "Scogli". I giocatori potranno, infatti, finire in isolamento nella Torre del Semaforo di Diamante, sull’Isola di Dino, l'Isola di Cirella o all'interno della Grotta di San Ciriaco.

Il gioco da tavolo Muralopolis

I luoghi caratteristici della Riviera dei Cedri non solo sono protagonisti del tabellone di gioco ma sono al centro di una serie di quesiti che riguardano, ad esempio, Belvedere Marittimo, l’Arco Magno di San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, la Torre Talao di Scalea.

Un lavoro di realizzazione lungo e appassionato quello che ha portato alla creazione di "Muralopolis" con un’attenzione particolare ai materiali usati, il rispetto delle norme di sicurezza dei giochi, le schede di sicurezza degli inchiostri, l’eliminazione di elementi in plastica.

I luoghi della Riviera dei cedri

Il tabellone di gioco è composto da circa 50 caselle tra murales, luoghi, torri e le due isole della Calabria. All'interno della confezione si trovano anche due mazzi di carte e un mazzo con le schede dei murales. 6 pedine raffiguranti i simboli della Riviera: il peperoncino, il cedro, Re Ruggero, l’anfora di Blanda, il Bos Primigenius della Grotta del Romito.

Il gioco sarà disponibile il 12 maggio dopo aver concluso le ultime fasi di produzione e test. A breve inizierà il "Muralopolis Tour" che durerà per tutto il periodo estivo: una serie di date in cui il gioco Muralopolis verrà presentato nelle città della Riviera dei Cedri; sarà un momento di confronto e occasione per parlare delle bellezze del territorio, per proporre nuove idee e nuovi stimoli. La designer Livia Cirone, originaria di Diamante, lavora nel campo del design e della comunicazione e da sempre si occupa anche di promuovere il territorio come nel 2011 quando mappò tutti i murales e i portali di Diamante.