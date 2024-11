I militari hanno rinvenuto mezzo chilogrammo di hashish. Il giovane è stato portato in carcere

ROVITO (CS) - In casa nascondeva mezzo chilogrammo di hashish. E’ stato arrestato dai carabinieri. In manette è finito un 25enne, già noto alle forze dell’ordine, per precedenti specifici. Detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti l’accusa che ha aperto al giovane le porte del carcere di Via Popilia. Il 25enne era tenuto sotto controllo proprio per i suoi precedenti. Con l’ausilio di un’unità cinofila, nella sua abitazione, in un barattolo di vetro nascosto in un mobile, i militari hanno trovato panetti di droga del peso di 100 grammi ciascuno e una bustina contenenti altrettanto quantitativo già suddiviso in dosi e pronto per la vendita. In casa i carabinieri hanno sequestrato due bilancini di precisione.