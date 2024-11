La scoperta è stata fatta dai carabinieri durante i controlli in un terreno

CESSANITI (VV) - Arma e munizioni erano nascoste in un terreno, sotto alcune tavole. A Cessaniti, in provincia di Vibo Valentia, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato un fucile calibro 20 con la matricola abrasa e 50 cartucce. Fermato il proprietario del podere, G.C., 54 anni. L’uomo si trova agli arresti domiciliari in attesa della decisione del magistrato.