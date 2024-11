Il pensionato è agli arresti domiciliari in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria

LAMEZIA TERME (CZ) - In giardino aveva 48 piante di canapa indiana. In casa i carabinieri hanno trovato 30 grammi di marijuana e una pistola a tamburo con la matricola abrasa. Le manette ai polsi sono scattate per un anziano di 82 anni. L’uomo è agli arresti domiciliari in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria. (rc)