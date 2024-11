Perquisizione dei carabinieri in un'abitazione a Cutro. Recuperati 300 grammi di marijuana

CUTRO (KR) - In casa nascondevano 300 grammi di marijuana. Sono stati fermati dai carabinieri e adesso si trovano agli arresti domiciliari. In manette sono finiti un barista e due camerieri, tutti di Roccabernarda, in provincia di Crotone. L’accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno sequestrato la droga nell’abitazione affittata dai tre uomini a Cutro, sul litorale jonico. Una parte, circa 200 grammi era contenuta in un involucro di plastica. Altri 120 grammi erano nascosti in due barattoli. In casa i carabinieri hanno trovato alcune dosi già confezionate e pronte per la vendita e un bilancino di precisione. (rc)