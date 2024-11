Non sono mancati alcuni manifesti contro la premier Meloni che riproducevano la copertina di un settimanale e lo slogan “Il patriarcato è mio e lo gestisco io”

Un flash mob in solidarietà con le vittime e i superstiti del naufragio di Cutro durante la manifestazione di Non una di meno a Roma. Le manifestanti hanno ricordato «la politica dei confini che ha ucciso quelle persone». Durante la manifestazione anche manifesti contro la premier Meloni che riproducevano la copertina di un settimanale e lo slogan 'Il patriarcato è mio e lo gestisco io".

Intanto cresce l'attesa in vista del Consiglio dei ministri, convocato per il 9 marzo 2023 a Cutro, il comune crotonese dove è avvenuto il tragico naufragio dei migranti in cui sono morte oltre 70 persone. La riunione, annunciata già sabato dal premier Giorgia Meloni, si terrà nel corso del pomeriggio.